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Маша Єфросиніна розповіла, як заробляє під час війни: Виходжу в мінус чи нуль

4 Грудня 2022, 15:27
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ефросинина

Ведуча Маша Єфросиніна розповіла, як заробляє та на що живе під час війни. За заявами зірки, YouTube зараз не приносить стільки грошей, як це було раніше.

Так, в інтерв’ю Раміні Ехсхакзай Маша зізналася, що не отримує грошей за те, що є Послом ООН з питань народонаселення в Україні.

– Ніколи не отримувала за це гроші. Ніхто у всьому світі не заробляє на цьому. Тут ніколи не йшлося про гроші, – додала ведуча.

Єфросиніна також активно займається блогерством, і має YouTube-канал із великою аудиторією. Однак навіть це в умовах війни це не допомагає зірці заробляти.

Зараз дивляться

– YouTube приніс мені гроші за ці 9 місяців кілька разів. Але я їх реінвестую далі. Іноді виходжу в мінус чи нуль. А цей заробіток компенсував те, що я витратила раніше. Немає ні реклами, нічого, – зізнається Маша.

Ведуча додала, що живе на заощадження, які відкладала раніше із контрактів, але й вони зараз перервалися. Єфросиніна додала, що встигла заробити 2021 року.

В умовах війни Маша активно допомагає Україні перемогти у війні з Росією. На тлі цього Єфросиніна стикається з хейтом з боку росіян. Так, їй у соцмережах бажають смерті, і таких людей їй пише дуже багато.

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Джерело
Ходят слухи
Теги
Війна в Україні Маша Єфросиніна
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