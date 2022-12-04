Ведуча Маша Єфросиніна розповіла, як заробляє та на що живе під час війни. За заявами зірки, YouTube зараз не приносить стільки грошей, як це було раніше.

Так, в інтерв’ю Раміні Ехсхакзай Маша зізналася, що не отримує грошей за те, що є Послом ООН з питань народонаселення в Україні.

– Ніколи не отримувала за це гроші. Ніхто у всьому світі не заробляє на цьому. Тут ніколи не йшлося про гроші, – додала ведуча.

Єфросиніна також активно займається блогерством, і має YouTube-канал із великою аудиторією. Однак навіть це в умовах війни це не допомагає зірці заробляти.

Зараз дивляться

– YouTube приніс мені гроші за ці 9 місяців кілька разів. Але я їх реінвестую далі. Іноді виходжу в мінус чи нуль. А цей заробіток компенсував те, що я витратила раніше. Немає ні реклами, нічого, – зізнається Маша.

Ведуча додала, що живе на заощадження, які відкладала раніше із контрактів, але й вони зараз перервалися. Єфросиніна додала, що встигла заробити 2021 року.

В умовах війни Маша активно допомагає Україні перемогти у війні з Росією. На тлі цього Єфросиніна стикається з хейтом з боку росіян. Так, їй у соцмережах бажають смерті, і таких людей їй пише дуже багато.