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Маша Ефросинина рассказала, как зарабатывает во время войны: Выхожу в минус или в ноль

4 декабря 2022, 15:27
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Ефросинина

Ведущая Маша Ефросинина рассказала, как зарабатывает и на что живет во время войны. По заявлениям звезды, YouTube сейчас не приносит столько денег, как это было раньше.

Так, в интервью Рамине Эхсхакзай Маша призналась, что не получает деньги за то, что является Послом ООН по вопросам народонаселения в Украине.

— Никогда не получала за это деньги. Никто во всем мире не зарабатывает на этом. Здесь никогда не шла речь о деньгах, — добавила ведущая.

Ефросинина также активно занимается блогерством, и имеет YouTube-канал с внушительной аудиторией. Однако, даже это в условиях войны это не помогает звезде зарабатывать.

Сейчас смотрят

— YouTube принес мне деньги за эти 9 месяцев несколько раз. Но я их реинвестирую дальше. Иногда выхожу в минус или в ноль. А этот заработок компенсировал то, что я потратила раньше. Нет ни рекламы, ничего, — признается Маша.

Ведущая добавила, что живет на сбережения, которые откладывала ранее с контрактов, но и они сейчас прервались. Ефросинина добавила, что успела заработать в 2021 году.

В условиях войны Маша активно помогает Украине победить в войне с Россией. На фоне этого Ефросинина сталкивается с хейтом со стороны россиян. Так, ей в соцсетях желают смерти, и таких людей ей пишет огромное количество.

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Источник
Ходят слухи
Теги
Війна в Україні Маша Ефросинина
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