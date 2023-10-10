Maruv вернулась в Россию и спонсирует войну — блогер

Певица Maruv (Анна Корсун), которая считается предателем Украины, вернулась в Россию и спонсирует кровавую войну. При этом за время полномасштабного вторжения артистка успела побывать и в Киеве, и даже попутешествовать по миру.

Об этом сообщил блогер Богдан Беспалов со ссылкой на собственные источники. Так, за полтора года войны украинская певица ни разу не высказалась о происходящих ужасах в ее родной стране.

Более того, она активно поддерживает своими деньгами войну, которую развязали россияне для убийства мирных жителей Украины. Примечательно, что после временного проживания в Киеве, Maruv после родов уехала в Турцию, а затем и вовсе оказалась в Лондоне.

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Осознав, что в Украине за ее предательство концертов не организовать, она снова вернулась в Россию, где продолжает выпускать песни для местно аудитории.

К примеру, в начале октября она выпустила трек Big Mama Boss на русском, и активно продвигает его в соцсетях, которые запрещены в Украине.

Учитывая, что Maruv покупает рекламу в российских сервисах, ее налоги идут на российскую армию, которая пытается уничтожить родную страну певицы. Теперь можно окончательно поставить точку в вопросе касательно позиции звезды к войне в Украине.

Напомним, что недавно украинцы устроили флешмоб под фото Maruv из-за ее молчания на фоне войны. Блогер в соцсетях подшутил, что певица якобы задонатила на украинские дроны, которые летят на Россию.