Так само, як на Різдво є музика, а на День святого Валентина – шоколад, Геловін не був би Геловіном без фільмів на додачу. Костюми та солодощі – це, звичайно, добре. Але як по-справжньому створити настрій? Немає нічого кращого, ніж вечір кіно, наповнений усіма найкращими фільмами про кров, бензопили та крики, щоб перейнятися духом моторошного сезону.

Не обов’язково бути шанувальником жанру жахів, щоб оцінити гарний фільм на Геловін – деякі з них навіть не страшні! Тож діставайте запас цукерок, вимкніть світло, замкніть всі двері й сідайте зручніше, щоб подивитися найкращі з найкращих фільмів на Геловін. Тут ви знайдете 10 фільмів, які не захочете пропустити.

1. Менді /Mandy (2018)

Фільм, який витяг Ніколаса Кейджа з кар’єрного застою та запустив його у навколосвітній круїз на дослідження жанрового кінематографу.

Візуально захоплива та пекельно потужна за звучанням рок-опера про кохання, помсту та страждання, як ключі до пізнання божественної суті. А ще тут закривавлений Кейдж із грацією Джейсона Вурхіса фехтує на бензопилах, розмахує алебардою та видавлює очі. І все це доповнене чудовою операторською роботою та світлом неону. Один із найкращих представників жанру та один із найкращих фільмів 2018-го року.

2. Муха / The Fly (1986)

Девід Кроненберг переосмислив те, що ми вважаємо моторошним, створивши цей блискучий фільм. Спецефекти гриму та брутальні сцени – на найвищому рівні, але найдивовижніше в Мусі те, що це дуже добре зіграна та емоційна історія кохання. Справжній жах відбувається в кінці, коли розумієш, що головні герої відчайдушно люблять одне одного, але не можуть бути разом. Найстрашніше у фільмі те, що кохання між ними стає неможливим.

3. Суспірія / Suspirium (2018)

Справжній витвір мистецтва. Це винятково темний і прекрасний, кошмарний фільм жахів. Цей фільм нестандартний і відрізняється своєю динамікою та кінематографією. Дакота Джонсон і Тільда Свінтон виділяються на тлі киплячої напруги між ними. Саундтрек Тома Йорка навіює приємну тугу і чудово спрацьовує. Приготуйтеся до атаки на почуття, тому що цей фільм – жорсткий та різкий, від нього забракне подиху. Якщо ви любитель артхаусних фільмів жахів, то ця картина точно для вас.

4. Дзвінок / The Ring (2002)

Цей фільм змушує вас зрозуміти, чому так багато інших стрічок не вдається зробити страшними – недостатньо психологічних елементів. Що Дзвінок робить правильно, то це те, що він обходиться без крові, що запеклася, і надмірної акторської гри божевільних, які здаються нормою у фільмах жахів. На початку нульових картина здійснила революцію, народивши зовсім новий жанр – містика з розслідуванням.

Усьому шарму додавала головна тема Ганса Циммера, яка відповідно до операторської роботи занурювала глядачів у тотально депресивні обставини і загадковість того, що відбувається. До речі, картинка тішить погляд, занурюючи глядача у похмурість і меланхолійність фільму. Важко повірити, що режисер Гор Вербінські через два роки після Дзвінка поставить один із найзнаменитіших сімейних кіноатракціонів в історії – Пірати Карибського моря.

5. Відьма із Блер / The Blair Witch Project (1999)

Дві відеокамери, троє акторів, відсутність звукового супроводу та ліс – саме завдяки цим складовим Відьма із Блер стала одним із найстрашніших фільмів в історії. Замість того, щоб ми сиділи як пасивні губки, якими більшість глядачів стає, коли йде в кіно, від нас насправді чекають участі.

Зробіть стрибок і пориньте у цей фільм. Якщо у вас вистачає уяви, то побачене стане в сотні разів страшнішим за все, що пропонує Голлівуд за останні 30 років, без надмірно потужних візуальних ефектів і музичного фону, на які покладається більшість фільмів, щоб налякати вас. Найскладніше у кіно – це злякати глядача. Не змусити вас схопитися зі свого місця через 5 тис. Вт звуку в 400 децибелів. Відьма із Блер – це фільм жахів, який нам давно був потрібен.

6. Техаська різанина бензопилою / The Texas Chain Saw Massacre (1974)

В основі фільму лежить досить проста історія. Група з п’яти підлітків їде сільською місцевістю Техасу і натрапляє на божевільну родину канібалів. Починається психологічний терор та бензопили. Однак, незважаючи на цю простоту, що ж такого є в Техаській різанині бензопилою, що дозволяє картині й досі користуватися успіхом у глядачів? Сила Техаської різанини бензопилою полягає в її атмосфері і в тому, що письменник у жанрі жахів Говард Лавкрафт назвав найстарішим і найсильнішим видом страху: страх перед невідомим.

Сімдесяті, низькобюджетність, хіпі та плівкові перешкоди – це все у дикій суміші нині здається таким естетичним, що в долоні хочеться плескати. За ультра-насиллям фільм взагалі без гальм, страшно навіть подумати — в якому шоці сиділи в кіно глядачі в рік виходу картини. А кінцева сцена з дивним кружлянням маніяка зі шкіряним обличчям і помахами бензопили на тлі сонця, що сходить, — це чиста кінематографічна магія.

7. Чужий / Alien (1979)

Чужий — один із тих особливих фільмів, які дуже, дуже добре постаріли. Навіть зараз, через 40 років, все в ньому здається свіжим. Стримане, природне виконання фантастичного акторського складу; видатний дизайн; чудовий, зловісний саундтрек Джеррі Голдсміта; реалістичний і обжитий вигляд інтер’єру космічного корабля Ностромо: він справді здається менш застарілим, ніж багато науково-фантастичних фільмів, знятих значно пізніше, що є дивовижним досягненням.

8. Реінкарнація / Hereditary (2018)

Хитромудрий сюжет, приголомшливі візуальні образи, чудові акторські роботи (Тоні Коллет особливо несамовита і справжня) – все це створює найкращу жахливу/дисфункціональну сімейну драму року.

До того ж, режисер Арі Астер створює, можливо, найтривожніше зображення на екрані за останнє десятиліття (і не тому, що воно жахливе або щось таке): без спойлерів, він створює наростаючу напругу в сцені з машиною, а коли вона нарешті сягає кульмінації, ми навіть не бачимо кошмарного кадру — все розповідається очима головного героя і моторошно спокійною тишею наслідків. Просто блискуча режисура. До того ж, фінал настільки крутий, що ви ще довго сидітимете з відвислою щелепою. Чудовий фільм.

9. Втілення зла / Malignant (2021)

Здавалося б – стандартний фільм жахів із усіма відомими кліше. Однак, коли настає третій акт (а ви дізнаєтесь, коли він настане), фільм повністю сходить із рейок. В одному з найнеймовірніших епізодів, які будь-коли відбувалися в історії, Втілення зла відходить від своєї дурної концепції й перетворюється на справжній екшн із кровопролиттям.

Як глядач, я не міг повірити в те, що бачу, і зрештою був у приємному шоці. Тут поворот справді має сенс з погляду розповіді. Історія хоч і дещо безглузда, але фінальний акт перекриває всі недоліки. Як ковток свіжого повітря. Дякую, Джеймсе Ван. Це було прекрасно.

10. Хижа у лісі / The Cabin in the Woods (2012)

Фільм Хижа у лісі – це новий поворот у жанрі жахів від сценаристів Джосса Відона та Дрю Годдарда. Не розкриваючи знакових частин сюжету, я просто скажу, що у фільмі беруть участь п’ятеро друзів, які відповідають стереотипам фільмів жахів (качок, дівчина легкої поведінки, фанат вечірок, ботанік, незайманий), які вирушають у хатину в лісі, щоб повеселитися. Проблема в тому, що в лісовому будиночку ніколи не буває безпечно, чи не так?

Чесно кажучи, що менше ви знаєте про цей фільм, то більш приголомшливим він буде. Кіно відразу ж каже вам: “Ви думаєте, що знаєте сюжет і фінальний поворот…”, але, звичайно, це не так. Це дивний фільм для рекомендації, оскільки багато доводиться тримати в секреті, щоб зробити другу половину фільму захопливою та свіжою. У ньому змішані кілька жанрів, два основні – жахи та комедія, і це чудово працює разом. Один із найбільш недооцінених фільмів десятиліття.

Веселого Геловіну!