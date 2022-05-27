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Манипулировал рынком: акционеры Twitter подали в суд на Илона Маска и компанию

27 мая 2022, 14:40
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Илон Маск
Источник: Getty Images

Акционеры Twitter подали в суд на американского миллиардера Илона Маска и саму компанию за хаотичную сделку.

Они считают, что бизнесмен вместе с Twitter вел хаотичный процесс приобретения, который все еще продолжается и который способствовал неустойчивым колебаниям цен на акции компании. Таким образом Маск якобы нарушил корпоративное законодательство Калифорнии и манипулировал рынком.

В одном потенциальном нарушении акционеры утверждают, что Илон получил финансовую выгоду, задержав требуемое раскрытие информации о своей доле в Twitter и временно скрыв свой план в начале апреля стать членом правления социальной сети.

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В жалобе также говорится, что бизнесмен скупил акции Twitter, зная закрытые данные от совета директоров и топ-менеджеров, и получил финансовую выгоду, отложив раскрытие информации о планах войти в состав совета директоров компании.

Напомним, что о желании приобретения Twitter Маск заявил еще в конце апреля. Тогда он предложил сумму в $44 млрд за 100% акций компании.

Позже появилась информация, что миллиардер может приобрести соцсеть Twitter по сниженной цене.

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Источник
CNBC
Теги
Twitter, Илон Маск, Суд
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