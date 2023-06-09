Весілля – одне із найважливіших свят у житті кожного. До цього дня готуються завчасно: купують весільне вбрання, бронюють ресторан, замовляють музику, фото- й відеозйомку. Однак для багатьох жінок важливим є й те, який вигляд матимуть нігті в цей особливий день. Манікюр на весілля 2023: цікаві поєднання та красиві техніки – читай у матеріалі.

Мінімалізм у весільному манікюрі 2023

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Мінімалізм завжди цінувався у дизайні нігтів. Він вишуканий і стриманий, пасує під образ тендітної нареченої. Такий дизайн можна виконувати на пастельних відтінках, додавши до бежу цікавих деталей.

Хвилі на манікюрі нареченої 2023

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Такий дизайн не втрачає своєї популярності у цьому році. А для такої важливої події, як весілля, він буде мегаактуальним. До того ж, лінії не так важко та довго потрібно наносити, як здається.

Позолота на манікюрі

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Золотистий дизайн набирає обертів. Актуальним є використання мінімальної кількості такого декору, тому акцентної прикраси може бути цілком достатньо, щоб весільний манікюр засяяв і був яскравішим.

Малюнки на весільному манікюрі

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Манікюр нареченої з малюнками лебедів нині не актуальний. Сьогодні на нігтях нареченої малюють максимально легкі, ніжні, романтичні й прості малюнки. Якщо це квіти, то виконані в техніці акварель. Також використовують наклейки, абстракцію з павутинкою або текстурою, мінімалістичні гілочки.

Мармур на нігтях 2023

Мармур в білих і молочних тонах – це дуже популярний і цікавий дизайн цього року. Він дуже стильний і ненав’язливий. До того ж візуально подовжує нігті та пальці.

Французький манікюр для нареченої 2023

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Це – один із найпопулярніших весільних дизайнів нігтів. Він поєднує у собі витонченість, вишуканість і досконалість класики. Однак, якщо вам набрид такий вид манікюру, його можна доповнити цікавими блискітками або мінімалістичними вкрапленнями інших гель-лаків.

Нюдовий манікюр 2023

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Наречені вже кілька років поспіль віддають перевагу саме нюдовим відтінкам. А головний акцент роблять не на нігтях, а сукні або макіяжі. До того ж цей дизайн гармонійно підлаштовується під будь-які каблучки та сукні.