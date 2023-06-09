Свадьба – один из самых важных праздников в жизни каждого. К этому дню готовятся заранее: покупают свадебные наряды, бронируют ресторан, заказывают музыку, фото и видеосъемку. Однако для многих женщин важно и то, как будут выглядеть ногти в этот особый день. Маникюр на свадьбу 2023: интересные сочетания и красивые техники – читай в материале.

Минимализм в свадебном маникюре 2023

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Іванна Улибіна (@ivannaulybina)

Минимализм всегда ценился в дизайне ногтей. Он выглядит изысканно и сдержанно, подходит под образ хрупкой невесты. Такой дизайн можно выполнять на пастельных оттенках, добавив интересных деталей.

Волны на маникюре невесты 2023

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Манікюр Івано-Франківськ (@dana_nails_if)

Такой дизайн не теряет своей популярности в этом году. А для такого важного события, как свадьба, он будет мегаактуален. К тому же, линии не так уж трудно и долго нужно наносить, как кажется.

Позолота на маникюре

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений МАНІКЮР????ПЕДИКЮР????КИЇВ (@nasti_nails_bucha)

Золотистый дизайн набирает обороты. Актуально использование минимального количества подобного декора, поэтому акцентного украшения может быть вполне достаточно, чтобы свадебный маникюр засиял и выглядел ярче.

Рисунки на свадебном маникюре

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Манікюр Івано-Франківськ (@dana_nails_if)

Маникюр невесты с рисунками лебедей сейчас не актуален. Сегодня на ногтях рисуют максимально легкие, нежные, романтичные и простые рисунки. Если это цветы, то исполненные в технике акварель. Также используют наклейки, абстракцию с паутинкой или текстурой, минималистичные веточки.

Мрамор на ногтях 2023

Мрамор в белых и молочных тонах – это очень популярный и увлекательный дизайн в этом году. Он смотрится очень стильно и ненавязчиво. К тому же, визуально удлиняет ногти и пальцы.

Французский маникюр для невесты 2023

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ????????Дарія Дейлик/Манікюр/Вінниця (@dasha_deilyk)

Это – один из самых популярных свадебных дизайнов ногтей. Он сочетает в себе изощренность, изысканность и совершенство классики. Однако если вам надоел такой вид маникюра, его можно дополнить интересными блестками или минималистическими вкраплениями других гель-лаков.

Нюдовый маникюр 2023

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Манікюр Чернівці | Курси манікюру Чернівці (@nice_nails_cv)

Невесты уже несколько лет подряд предпочитают именно такие оттенки. А главный акцент делают не на ногтях, а на платье или макияже. К тому же, этот дизайн гармонично подстраивается под любые кольца и платья.