Старша дочка співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман похизувалася дипломом одного з коледжів у США. 23-річна дівчина показалася в одязі студента з документом.

Дочка Брежнєвої похвалилася дипломом зі США

Так, в Instagram Соня опублікувала фото в мантії випускника, тримаючи в руках диплом і квіти. Сама Віра Брежнєва вже відреагувала на досягнення своєї дочки. Вона залишила коментар під публікацією у вигляді кількох емодзі з червоними сердечками.

Користувачі мережі також привітали Кіперман з досягненням – вони побажали їй успіхів у подальшому житті та пораділи за отримання диплома в коледжі США.

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Відомо, що Соня мешкає в Лос-Анджелесі. Раніше дівчина неодноразово висловлювала підтримку Україні в умовах війни, як це робила і її мама.

Нагадаємо, що раніше Віра Брежнєва відповіла на хейт за кар’єру в РФ. На негатив у свій бік співачка намагається не реагувати, і їй нема про що шкодувати в житті. Артистка додала, що у важкий час вона серцем і душею зі своєю країною. Адже під час початку повномасштабного вторгнення опинилася в Італії, де активно волонтерила.

Фото: Соня Кіперман