Старшая дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман похвасталась дипломом одного из колледжей в США. 23-летняя девушка показалась в одеянии студента с документом.

Дочь Брежневой похвасталась дипломом из США

Так, в Instagram Соня опубликовала фото в мантии выпускника, держа в руках диплом и цветы. Сама Вера Брежнева уже отреагировала на достижение своей дочери. Она оставила комментарий под публикацией в виде нескольких эмодзи с красными сердечками.

Пользователи сети также поздравили Киперман с достижением — они пожелали ей успехов в дальнейшей жизни и порадовались за получение диплома в колледже США.

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Известно, что Соня живет Лос-Анджелесе. Ранее девушка неоднократно выражала поддержку Украине в условиях войны, как это делала и ее мама.

Напомним, что ранее Вера Брежнева ответила на хейт за карьеру в РФ. На негатив в свою сторону певица старается не реагировать, и ей не о чем сожалеть в жизни. Артистка добавила, что в трудное время она сердцем и душой со своей страной. Ведь во время начала полномасштабного вторжения оказалась в Италии, где активно волонтерила.

Фото: Соня Киперман