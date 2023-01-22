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Маленький король: Кайлі Дженнер вперше показала обличчя сина та назвала його ім’я

22 Січня 2023, 17:36
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Кайли Дженнер
Джерело: Depositphotos

Американська блогерка і модель Кайлі Дженнер вперше показала обличчя однорічного сина від реп-виконавця Тревіса Скотта. Також вона розкрила ім’я хлопчика.

В Instagram Кайлі показала серію фото із сином. На кадрах був як сам хлопчик, так і вона з ним.

Кайли Дженнер с сыном
Сын Кайли Дженнер
Кайли Дженнер с сыном
Сын Кайли Дженнер
Маленький король: Кайлі Дженнер вперше показала обличчя сина та назвала його ім’я / 2 зображення

Під фото Дженнер нарешті назвала його ім’я. Слід зазначити, що спочатку вони називали його Віульфом, проте очевидно передумали.

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– Ейр, – написала під фото Кайлі.

Шанувальники моделі засипали її коментарями під знімками, а також оцінили ім’я хлопчика, яке перекладається як повітря. Старшу доньку Кайлі та Тревіса звуть Стормі – у перекладі буря.

  • Він такий милий! Ейр та Стормі, клас!
  • Обожнюю його миле маленьке личко.
  • Буря, повітря, наступним буде грім.
  • Маленький король!
  • Він такий гарний!
  • Стоп, він ідеальний. А його ім’я! – Пишуть користувачі мережі.

Про те, що Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт стали батьками вдруге стало відомо у лютому 2022 року. Довгий час вони приховували хлопчика та його ім’я.

До речі, нещодавно стало відомо, що Кайлі та Тревіс розійшлися. Проте самі вони цього не коментували.

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Кайлі Дженнер
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