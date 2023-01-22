Американская блогер и модель Кайли Дженнер впервые показала лицо годовалого сына от рэп-исполнителя Трэвиса Скотта. Также она раскрыла имя мальчика.
В Instagram Кайли показала серию фото с сыном. На кадрах был как сам мальчик, так и она с ним.
Под фото Дженнер наконец таки назвала его имя. Стоит отметить, что изначально они называли его Виульфом, однако очевидно передумали.
— Эйр, — написала под фото Кайли.
Поклонники модели засыпали ее комментариями под снимками, а также оценили имя мальчика, которое переводится как воздух. Старшую дочь Кайли и Трэвиса зовут Сторми — в переводе буря.
- Он такой милый! Эйр и Сторми, класс!
- Обожаю его милое маленькое личико.
- Буря, воздух, следующим будет гром.
- Маленький король!
- Он такой красивый!
- Стоп, он идеален. А его имя! — Пишут пользователи сети.
О том, что Кайли Дженнер и Трэвис Скотт стали родителями во второй раз стало известно в феврале 2022 года. Долгое время они скрывали мальчика, а также его имя.
К слову, недавно стало известно, что Кайли и Трэвис расстались. Однако сами они никак этого не комментировали.