Американская блогер и модель Кайли Дженнер впервые показала лицо годовалого сына от рэп-исполнителя Трэвиса Скотта. Также она раскрыла имя мальчика.

В Instagram Кайли показала серию фото с сыном. На кадрах был как сам мальчик, так и она с ним.

Маленький король: Кайли Дженнер впервые показала лицо сына и назвала его имя / 2 images

Под фото Дженнер наконец таки назвала его имя. Стоит отметить, что изначально они называли его Виульфом, однако очевидно передумали.

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— Эйр, — написала под фото Кайли.

Поклонники модели засыпали ее комментариями под снимками, а также оценили имя мальчика, которое переводится как воздух. Старшую дочь Кайли и Трэвиса зовут Сторми — в переводе буря.

Он такой милый! Эйр и Сторми, класс!

Обожаю его милое маленькое личико.

Буря, воздух, следующим будет гром.

Маленький король!

Он такой красивый!

Стоп, он идеален. А его имя! — Пишут пользователи сети.

О том, что Кайли Дженнер и Трэвис Скотт стали родителями во второй раз стало известно в феврале 2022 года. Долгое время они скрывали мальчика, а также его имя.

К слову, недавно стало известно, что Кайли и Трэвис расстались. Однако сами они никак этого не комментировали.