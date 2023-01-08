Американська блогерка Кайлі Дженнер і реп-виконавець Тревіс Скотт розійшлися.

За словами близького джерела, закохані повинні були провести свята разом, проте Кайлі поїхала в Аспен, щоб побути там зі своєю сім’єю і друзями.

– Таке траплялося вже багато разів, вони відомі тим, що знову і знову розходяться, але завжди залишаються друзями і чудовими батьками, – додав інсайдер.

Самі знаменитості ніяких коментарів з цього приводу не давали.

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Нагадаємо, це не перший раз, коли вони приривають стосунки, таке вже траплялося в 2019 році, після народження їхньої першої доньки Стормі. Незважаючи на це, вони намагалися багато часу проводити разом заради малечі і знову стали парою.

У лютому 2022 року Кайлі і Тревіс стали батьками вдруге. У них народився син.