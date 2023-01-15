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Брітні Спірс здивувала фанатів нервовим зривом у ресторані: змусила чоловіка втекти

15 Січня 2023, 17:37
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Бритни Спирс

Брітні Спірс зняли в ресторані із Семом Асгарі – зірка знову своєю поведінкою насторожила фанатів. Так, відпочинок виявився невдалим, через що її чоловік вибіг із закладу.

Так, фанати Брітні побачили її у ресторані та почали знімати її на смартфони. Це засмутило поп-зірку. Свідки заявили, що вона виглядала “маніакально” і почала кричати незв’язні слова. Ситуація змусила Асгарі вибігти із ресторану.

На короткому ролику можна помітити, що Спірс сидить одна і щось бурмоче собі під ніс, перш ніж вийти з ресторану зі своїм охоронцем. Схоже, у зірки трапився нервовий зрив.

Зараз дивляться

Це здивувало її справжніх фанатів – вони побоюються за те, що життя Брітні, як і раніше, контролюють.

Втім, після інциденту зірка сама вийшла на зв’язок зі своїми шанувальниками, але ситуацію це не змінило – постало більше запитань, ніж відповідей.

У суботу поп-зірка опублікувала в Instagram фотографію жінки у сонцезахисних окулярах, яка сидить за маленьким столиком із сумочкою нагорі. У картинці також є напис: Мені сказали, що я не можу, тому я це зробила!

Спирс

Декілька годин потому Брітні опублікувала відео в Instagram, на якому вона танцює під музику, і в кінці ролика тицяє в екран середній палець.

Раніше Сема Асгарі звинувачували у контролі життя Брітні Спірс. Він заперечує це і заявив, що навіть не контролює те, що вони їдять на вечерю.

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