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Должна была быть я: Лопес рассказала правду о скандальном поцелуе Бритни Спирс и Мадонны

18 января 2023, 19:23
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Должна была быть я: Лопес рассказала правду о скандальном поцелуе Бритни Спирс и Мадонны
Источник: Depositphotos

Дженнифер Лопес призналась, что это она должна была поцеловаться с Мадонной в 2003 году на церемонии MTV Video Music Awards. Провокационный момент с Мадонной, Агилерой и Бритни Спирс активно обсуждался эти 20 лет, и певица решила рассказать правду.

— Я снималась в фильме в Канаде, и мы встретились — я, Мадонна и Бритни, чтобы сделать это — у нее дома, — сказала певица.

Однако из-за съемок в фильме Лопес не могла быть частью этого поцелуя, и Мадонна попросила вместо нее Агилеру.

Лопес также добавила, что была большой поклонницей Мадонны. Впрочем, сама 64-летняя певица никак не комментировала поцелуй на мероприятии от MTV.

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Напомним, что скандальный поцелуй не был частью выступления. На сцене Спирс выскочила из свадебного торта в платье невесты — так она отдала дать уважения Мадонне, которая в 1984 году на одном из выступлений сделала то же самое. На сцену к Бритни присоединилась и Мадонна с Агилерой. 

Впрочем, больше всего обсуждают поцелуй Спирс и Мадонны — момент с Агилерой вырезали.

Примечательно, что спустя почти 20 лет звезды повторили этот культовый момент — это произошло на свадьбе 41-летней певицы.

Не только Мадонна и Спирс удивляли мир своими выходками — самые громкие звездные поцелуи можно увидеть на Фактах ICTV.

Источник
New York Post
Теги
Бритни Спирс Дженнифер Лопес Мадонна
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