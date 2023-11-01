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Макс Михайлюк та Даша Хлистун дізналися стать майбутньої дитини

1 Листопада 2023, 10:10
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Макс Михайлюк, Даша Хлистун
Джерело: Макс Михайлюк

Головний герой романтичного реаліті Холостяк 10 Макс Михайлюк та його дружина-модель Даша Хлистун дізналися стать майбутньої дитини. Подружжя влаштувало гендер-паті – вечір для близьких та друзів, аби дізнатися, на кого чекають.

– Ми на тебе дуже сильно чекаємо, – підписала пара відео, опубліковане в Instagram.

Стать малюка родина дізналася, проколовши величезну чорну кульку з написом Хлопчик чи дівчинка? — з неї висипалося  блакитне конфеті. Це означає, що в старшої доньки подружжя зʼявиться братик. Весь час Макс тримав маленьку на руках, і сімʼя дуже зраділа, побачивши результат.

Усіх гостей пригощали тортом з блакитною начинкою. Шанувальники пари радіють за родину Хлистун та Михайлюка і лишають слова привітання в коментарях.

Зараз дивляться
  • Які класнючі! Такі щирі та щасливі! Радісно за вас! Щирі вітання!
  • Ура! Вітаю! Захисник для принцески буде.
  • Я така рада за вас! Вітаю! У вас тепер повний комплект.
  • Вітаю! Я знала, що хлопчик, по вашій сториз, де ви сказали, що любите їсти і як змінилися ваші вподобання від першої вагітності.
  • Цікаво побачити вас батьками синочка.

Про те, що Макс Михайлюк та Даша Хлистун вдруге стануть батьками, стало відомо в середині жовтня. Щасливі батьки самі поділилися радісною новиною, оприлюднивши знімки з тестами на вагітність.

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Теги
вагітність Макс Михайлюк
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