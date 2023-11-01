Главный герой романтического реалити Холостяк 10 Макс Михайлюк и его жена-модель Даша Хлыстун узнали пол будущего ребенка. Супруги устроили гендер-пати — вечер для близких и друзей, чтобы узнать, кого ждут.

— Мы тебя очень сильно ждем, — подписала пара видео, опубликованное в Instagram.

Пол малыша семья узнала, проколов огромный черный шарик с надписью Мальчик или девочка? — из него высыпалось голубое конфетти. Это значит, что у старшей дочери супругов появится братик. Все время Макс держал малышку на руках, и семья очень обрадовалась, увидев результат.

Всех гостей угощали тортом с голубой начинкой. Поклонники пары радуются за семью Хлыстун и Михайлюка и оставляют слова поздравлений в комментариях.

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Какие классные! Такие искренние и счастливые! Радостно за вас! Искренние поздравления!

Ура! Поздравляю! Защитник для принцессы будет.

Я так рада за вас! Поздравляю! У вас теперь полный комплект.

Поздравляю! Я знала, что мальчик, по вашей сториз, где вы сказали, что любите есть и как изменились ваши предпочтения от первой беременности.

Интересно увидеть вас родителями сыночка.

О том, что Макс Михайлюк и Даша Хлыстун во второй раз станут родителями, стало известно в середине октября. Счастливые родители сами поделились радостной новостью, обнародовав снимки с тестами на беременность.