Головний герой романтичного реаліті Холостяк 10, пілот Макс Михайлюк та його дружина, модель Даша Хлистун вдруге стануть батьками.

Новину про поповнення в сім’ї пара повідомила на особистих сторінках в Instagram. Макс оприлюднив знімок, на якому він та його кохана тримають у руках тести на вагітність.

– Чудеса потребують трохи часу, – підписав кадр Михайлюк.

Даша поділилася фото, на якому Макс цілує її в щічку, і написала: +1 в сім’ю Михайлюків.

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У коментарях подружжя вітають шанувальники та знаменитості. Свої побажання вже написали Даша Квіткова, Григорій та Христина Решетніки, Михайло Заливако та інші.

Нагадаємо, що у квітні 2021 року у Макса і Даші народилася донька Аріана.

Через кілька місяців після народження первістка пара офіційно одружилася.

Стосунки Михайлюка із Хлистун зав’язалися одразу після проєкту Холостяк. Вони познайомилися в Instagram, Максим перший написав дівчині. Через деякий час вони почали зустрічатися і жити разом.

Фото: Макс Михайлюк