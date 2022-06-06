Белорусский певец Макс Корж отменяет свой тур – концерты должны были состояться в России, Узбекистане и Латвии.

В Instagram артист сообщил, что не может петь, когда каждый день гибнут люди, имея ввиду полномасштабную войну в Украине, которую начала РФ.

— Как вы уже догадались, в этом году в наших странах концертов не будет. Не могу я петь про жизнь в кайф, когда каждый день эти жизни отбираются. Берегите себя! Все будет хорошо, — написал Корж.

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Ближайшие концерты Макса Коржа должны были пройти летом в Узбекистане, России и Латвии. На официальном сайте указано, что выступления перенесены, однако никаких дат нет.

В начале полномасштабной войны артист не стал молчать. 24 февраля он осудил “вторжение и бомбардировку суверенной страны” и опубликовал пост с нарративом о “братских народах”.

Уже 4 июня Макс Корж выпустил трек о войне в Украине под названием Свой дом. Однако такую “поддержку” оценили не все украинцы — музыканта раскритиковали из-за запланированных концертов в стране-агрессоре.

Фото: Макс Корж