Ведучий Андрій Бєдняков зворушив знімками сина в його перший день народження. Зірковий тато зворушливо звернувся до хлопчика, зазначивши, що вони мало часу проводять разом.

В Instagram Андрій показав фото ніжки Остапа при народженні та знімок, де хлопчик уже підріс. Привітання шоумена не обійшлося без жарту.

– Синку, сьогодні рівно рік, як ти майже постійно бачиш мене в телефоні. Ми любимо тебе, Остапе Андрійовичу! Навіть коли какаєш на килим. Навіть коли він на стіні. З днем народження, сину! Твої мама, тато, сестра і Буфа (яка на килим тебе й навчила), – написав під знімками Бєдняков.

Підписники Андрія почали вітати його з іменинником, бажаючи хлопчику щастя і здоров’я.

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З днем народження. Тільки мені здається, що Остап Анастасійович – копія мами?

З днем народження синочка. Не хвилюйся – наступний може на тебе буде схожий.

Здоров’я Остапу Андрійовичу. Нехай росте щасливим хлопчиком у мирній і квітучій Україні.

Вітаємо! Міцного здоров’я і довгого, щасливого життя.

Здоров’я красунчику, – пишуть у коментарях Бєднякова.

Нагадаємо, у липні дружина і діти Бєднякова вперше приїхали в Україну за час повномасштабної війни. Анастасія з Ксенією та Остапом перебували у США.