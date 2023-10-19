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Почти постоянно видишь меня в телефоне. Бедняков трогательно поздравил сына с днем рождения

19 октября 2023, 15:06
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Андрій Бєдняков
Источник: Андрей Бедняков

Ведущий Андрей Бедняков растрогал снимками сына в его первый день рождения. Звездный папа трогательно обратился к мальчику, отметив, что они мало времени проводят вместе.

В Instagram Андрей показал фото ножки Остапа при рождении и снимок, где мальчик уже подрос. Поздравление шоумена не обошлось без шутки.

— Сынок, сегодня ровно год, как ты почти постоянно видишь меня в телефоне. Мы любим тебя, Остап Андреевич! Даже когда какаешь на ковер. Даже когда он на стене. С днем рождения, сын! Твои мама, папа, сестра и Буфа (которая на ковер тебя и научила), — написал под снимками Бедняков.

Подписчики Андрея принялись поздравлять его с именинником, желая мальчишке счастья и здоровья.

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  • С днем рождения сыночка. Не волнуйся — следующий может на тебя будет похож.
  • Здоровья Остапу Андреевичу. Пусть растет счастливым мальчиком в мирной и цветущей Украине.
  • Поздравляем! Крепкого здоровья и долгой, счастливой жизни.
  • Здоровья красавчику, — пишут в комментариях Беднякова.

Напомним, в июле жена и дети Беднякова впервые приехали в Украину за время полномасштабной войны. Анастасия с Ксенией и Остапом находились в США.

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