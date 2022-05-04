Украинский артист и продюсер Иван Дорн заявил, что в мире точно есть адекватные россияне, однако они уже выехали с территории страны-агрессора.

— Будь они все в России, они могли бы что-то сделать, они могли бы как-то сосредоточить все силы и остановить весь этот ужас. Но они уехали. Кто-то уехал и помогает Украине. Я знаю, что это Noize MC и Монеточка. Все слышали, что Oxxxymiron устраивает концерты. Есть те, кому стыдно за деятельность их правительства, российской власти, за ту катастрофу, которую они развернули. Хорошие, не хорошие, но адекватные точно есть, которые пытаются помочь. Если бы таких было больше, то этой войны не было бы, или она была бы остановлена. К сожалению, что имеем, то имеем, – сказал артист.

Дорн добавил, что после начала полномасштабной войны в Украине он оборвал связи со всеми знакомыми из России.

На территории страны-агрессора также проживают родные артиста, однако за это время они ни разу ему не позвонили.

– Сейчас я ни с кем из россиян не общаюсь вообще. У меня есть мои родные в Башкортостане, которые все, кроме одного брата, который уехал из России, ни разу не позвонили за это время и не спросили, все ли у меня нормально вообще. Поэтому почти на всех людях в России поставлен крест, — сказал Дорн.

Напомним, что ранее Иван Дорн записал англоязычный трек-обращение к мировому сообществу. Он попросил помочь Украине в войне с Россией, а также предоставить нам тяжелое вооружение. Обращение артист сделал в стиле выпуска новостей.