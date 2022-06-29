Українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла про те, як війна змінила її життя. В інтерв’ю Маші Єфросиніній зірка зізналася, від чого їй довелося відмовитись на тлі війни з Росією.

– Мені довелося відмовитись від планів щодо кар’єри. У моїй роботі мали відбутися нереальні зміни у 2022 році. Глядачі побачили б мене в ролі героїні серіалу, – зізналася Леся.

Телеведуча додала, що сімейне життя постраждала не менше за кар’єру – це стосується і планів на нерухомість.

– Довелося відмовитись і від планів на сімейне життя, на його будівництво. Я хотіла знайти цього року баланс між кар’єрою та особистим життям. Адже раніше у мене були знімання – по 150-200 днів на рік. Відмовляюся і від покупки власного будинку, ремонту, який я люблю – створювати дизайн та підбирати собі люстри, – додала зірка.

Зараз дивляться

У квітні Нікітюк зізналася, що дала притулок у своєму будинку у Хмельницькому близько 60 людям з їхніми домашніми тваринами. Леся зазначила, що люди, які потребували житла, приїжджали до її будинку на 2-3 дні, а потім продовжували свій шлях. Телеведуча заявила, що Хмельницький активно допомагав приїжджим, особливо тим, хто втік від війни із гарячих точок.