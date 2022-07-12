Телеведуча Нового каналу Леся Нікітюк розповіла про роботу прихистку та чим займається наразі.

В ексклюзивному інтерв’ю Вікна-новини Леся сказала, що її притулок для переселенців почав працювати з 8 березня. Наразі він уже закрився, проте за час роботи вони надали прихисток майже 3 тис. осіб, близько 320 дітям та 84 тваринам.

Ведуча зізналася, що частину грошей виділила з особистого бюджету, оскільки вихована так, що має допомагати людям. Не обійшлося і без допомоги – хтось привозив м’ясо, хтось картоплю, дитяче харчування тощо.

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– Це магія, це енергія, це наш бойовий дух! Наша українська просто неперевершена генетика, – зазначила Нікітюк.

Леся каже, незважаючи на те, що прихисток закрився, оскільки потік людей уже не такий, як спочатку, наразі вона займається розсилкою продуктових наборів.

Артистка зазначає, їй подобається займатися волонтерською діяльністю, оскільки іншого шляху зараз вона не бачить і не уявляє.

– Я завжди жила по совісті. Можливо, у своїх якихось розмовах не завжди керуюсь термінами, доказами, словами, але я завжди жила за відчуттям: що можна робити, а що ні. Якщо я спокійно сплю, то я все роблю правильно. Якщо в мене йде сон, я не сплю, отже, я щось роблю неправильно. Так було до війни, так і зараз. У цьому я не змінилася, – зауважила ведуча.

Також Леся додала, що завжди вела позитивний спосіб життя і вже неодноразово говорила, що гумор рятує від будь-яких депресій, проте зараз їй не хочеться жартувати. В одному ведуча впевнена точно – українці непереможні.