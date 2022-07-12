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Частину грошей виділила з особистого бюджету: Нікітюк про роботу прихистку та продуктові набори

12 Липня 2022, 19:12
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Частину грошей виділила з особистого бюджету: Нікітюк про роботу прихистку та продуктові набори
Джерело: Леся Нікітюк

Телеведуча Нового каналу Леся Нікітюк розповіла про роботу прихистку та чим займається наразі.

В ексклюзивному інтерв’ю Вікна-новини Леся сказала, що її притулок для переселенців почав працювати з 8 березня. Наразі він уже закрився, проте за час роботи вони надали прихисток майже 3 тис. осіб, близько 320 дітям та 84 тваринам.

Ведуча зізналася, що частину грошей виділила з особистого бюджету, оскільки вихована так, що має допомагати людям. Не обійшлося і без допомоги – хтось привозив м’ясо, хтось картоплю, дитяче харчування тощо.

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– Це магія, це енергія, це наш бойовий дух! Наша українська просто неперевершена генетика, – зазначила Нікітюк.

Леся каже, незважаючи на те, що прихисток закрився, оскільки потік людей уже не такий, як спочатку, наразі вона займається розсилкою продуктових наборів.

Артистка зазначає, їй подобається займатися волонтерською діяльністю, оскільки іншого шляху зараз вона не бачить і не уявляє.

– Я завжди жила по совісті. Можливо, у своїх якихось розмовах не завжди керуюсь термінами, доказами, словами, але я завжди жила за відчуттям: що можна робити, а що ні. Якщо я спокійно сплю, то я все роблю правильно. Якщо в мене йде сон, я не сплю, отже, я щось роблю неправильно. Так було до війни, так і зараз. У цьому я не змінилася, – зауважила ведуча.

Також Леся додала, що завжди вела позитивний спосіб життя і вже неодноразово говорила, що гумор рятує від будь-яких депресій, проте зараз їй не хочеться жартувати. В одному ведуча впевнена точно – українці непереможні.

– Я розумію, що постійно звучить набір фраз – Нас не подолати, Ми сильні, Ми непереможні, але я їх повторюватиму! Тому що воно так і є! Подивіться, скільки місяців ми всі боремося. Ми боротимемося до кінця! А потім святкуватимемо перемогу, – наголосила Нікітюк.

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Джерело
Сайт Вікна
Теги
Війна в Україні волонтер Леся Нікітюк
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