Американський репер Куліо помер без заповіту – на його майно претендують семеро дітей. Для цього колишній менеджер музиканта звернувся до суду зі спадкових справ.

Так, зараз відбувається оцінка майна покійного артиста, але в документі красується цифра понад $300 тис. Відомо, що діти ділитимуть особисту власність і депозитні рахунки, фінансові рахунки, страхові поліси та гонорари.

Примітно, що його діти носять кулони з прахом свого батька.

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Нагадаємо, що 59-річного Куліо було знайдено мертвим у ванній його друга 28 вересня. За попередніми даними від парамедиків, причиною стала зупинка серця. Друзі артиста вважають, що на це також вплинула його давня боротьба з астмою.

Офіційна причина смерті не називається, а результати розтину будуть оприлюднені після проведення додаткового розслідування.

Артист запам’ятався світу завдяки хітам Gangsta’s Paradise та Fantastic Voyag, а світову славу здобув аж 1995 року. За всю свою кар’єру артист випустив вісім альбомів, останній вийшов у 2015 році.