Американский рэпер Кулио умер без завещания — на его имущество претендуют семеро детей. Для этого бывший менеджер музыканта обратился в суд по наследственным делам.

Так, сейчас происходит оценка имущества покойного артиста, но в документе красуется цифра в более чем $300 тыс. Известно, что дети будут делить личную собственность и депозитные счета, финансовые счета, страховые полисы и гонорары.

Примечательно, что все его дети носят кулоны с прахом своего отца.

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Напомним, что 59-летний Кулио был найден мертвым в ванной своего друга 28 сентября. По предварительным данным от парамедиков, причиной стала остановка сердца. Друзья артиста считают, что на это также могла повлиять его давняя борьба с астмой.

Официальная причина смерти не называется, а результаты вскрытия обнародуют после проведения дополнительного расследования.

Артист запомнился миру благодаря хитам Gangsta’s Paradise и Fantastic Voyag, а мировую славу получил аж в 1995 году. За всю свою карьеру артист выпустил восемь альбомов, последний вышел в 2015 году.