Американский рэпер Кулио (настоящее имя — Артис Леон Айви) умер. Ему было 59 лет.

Менеджер музыканта Ярез Поси сказал, что артист скончался 28 сентября в Лос-Анджелесе. Детали смерти автора хитов Gangsta’s Paradise и Fantastic Voyag пока неизвестны.

В 1995 году Кулио получил мировую известность. Тогда в фильме Опасные умы прозвучал его трек Gangsta’s Paradise. В том же году сингл стал самым продаваемым в США, возглавил чарты в 13 странах и получил премию Гремми.

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За всю свою карьеру артист выпустил восемь альбомов, последний вышел в 2015 году.