Американська співачка Майлі Сайрус змінила імідж і повернулася до свого натурального кольору волосся.

На особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила фото, на яких постала з темним кольором шевелюри. Сайрус відмовилася від блонду, ставши брюнеткою.

На фото вона позувала в чорному пальті з ланцюжком на шиї, тримаючи в руках червону сумку. Артистка отримала чимало компліментів від прихильників щодо нового іміджу.

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Західні ЗМІ назвали зміни у зовнішніності Майлі Сайрус “поверненням Ханни Монтани” – це підлітковий американський телесеріал, який приніс популярність артистці.

Однак чимало користувачів мережі акцентували увагу на обличчі Майлі Сайрус.

Вони припустили, що співачка вдалася до уколів краси. Сама Сайрус ніколи офіційно не говорила, що колола якісь ін’єкції в обличчя.

Що сталося з твоїм обличчям?

Я дуже сподіваюся, що ти не станеш одержимою медичними процедурами краси. Ти ж і так прекрасна!

Не роби уколи краси! – пишуть у коментарях під постом Майлі Сайрус.

Фото: Майлі Сайрус