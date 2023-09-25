Американская певица Майли Сайрус сменила имидж и вернулась к своему натуральному цвету волос.

На личной странице в Instagram звезда обнародовала фото, на которых предстала с темным цветом шевелюры. Сайрус отказалась от блонда, став брюнеткой.

На фото она позировала в черном пальто с цепочкой на шее, держа в руках красную сумку. Артистка получила немало комплиментов от поклонников относительно нового имиджа.

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Западные СМИ назвали изменения во внешности Майли Сайрус “возвращением Ханны Монтаны” – это подростковый американский телесериал, который принес популярность артистке.

Однако немало пользователей сети акцентировали внимание на лице Майли Сайрус. Они предположили, что певица прибегла к уколам красоты. Сама Сайрус никогда официально не говорила, что колола какие-то инъекции в лицо.

Что случилось с твоим лицом?

Я очень надеюсь, что ты не станешь одержимой медицинскими процедурами красоты. Ты же и так прекрасна!

Не делай уколы красоты! — пишут в комментариях под постом Майли Сайрус.

Фото: Майли Сайрус