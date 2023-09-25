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Фото Персоны

Майли Сайрус впервые за 10 лет сменила цвет волос

25 сентября 2023, 18:57
Валентина Чорна редактор ленты
Майлі Сайрус

Американская певица Майли Сайрус сменила имидж и вернулась к своему натуральному цвету волос.

На личной странице в Instagram звезда обнародовала фото, на которых предстала с темным цветом шевелюры. Сайрус отказалась от блонда, став брюнеткой.

На фото она позировала в черном пальто с цепочкой на шее, держа в руках красную сумку. Артистка получила немало комплиментов от поклонников относительно нового имиджа.

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Западные СМИ назвали изменения во внешности Майли Сайрус “возвращением Ханны Монтаны” это подростковый американский телесериал, который принес популярность артистке.

Однако немало пользователей сети акцентировали внимание на лице Майли Сайрус. Они предположили, что певица прибегла к уколам красоты. Сама Сайрус никогда официально не говорила, что колола какие-то инъекции в лицо.

  • Что случилось с твоим лицом?
  • Я очень надеюсь, что ты не станешь одержимой медицинскими процедурами красоты. Ты же и так прекрасна!
  • Не делай уколы красоты! — пишут в комментариях под постом Майли Сайрус.

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Фото: Майли Сайрус

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