Американская певица Майли Сайрус сменила имидж и вернулась к своему натуральному цвету волос.
На личной странице в Instagram звезда обнародовала фото, на которых предстала с темным цветом шевелюры. Сайрус отказалась от блонда, став брюнеткой.
На фото она позировала в черном пальто с цепочкой на шее, держа в руках красную сумку. Артистка получила немало комплиментов от поклонников относительно нового имиджа.
Западные СМИ назвали изменения во внешности Майли Сайрус “возвращением Ханны Монтаны” – это подростковый американский телесериал, который принес популярность артистке.
Однако немало пользователей сети акцентировали внимание на лице Майли Сайрус. Они предположили, что певица прибегла к уколам красоты. Сама Сайрус никогда официально не говорила, что колола какие-то инъекции в лицо.
- Что случилось с твоим лицом?
- Я очень надеюсь, что ты не станешь одержимой медицинскими процедурами красоты. Ты же и так прекрасна!
- Не делай уколы красоты! — пишут в комментариях под постом Майли Сайрус.
Фото: Майли Сайрус