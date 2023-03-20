64-річна співачка Мадонна розповіла про правила, яких мають дотримуватися її шестеро дітей. Набором вимог поведінки у своїй оселі артистка поділилася в Instagram.

Загалом у домі співачки 5 принципів: посміхатися, бути щасливим, слухати інших, говорити добрі речі та радіти тому, що в тебе є.

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Усі ці правила Мадонна написала на табличці, з якою позує на камеру. Швидше за все, табличка висить на стіні будинку співачки.

Примітно, що з 6 дітей тільки двоє рідних для зірки. Це 26-річна донька Лурдес Леон від Карлоса Леоне та 22-річний Рокко Річчі від кінорежисера Гая Річчі.

Знаменитість також усиновила Девіда Банду, а також трьох дівчаток – Мерсі Джеймс, Стеллу та Естер Чікконе.

Утім, у родині артистки поповнення – Мадонна зустрічається з 29-річним боксером. Це Джош Поппер, який є спортивним коучем дітей співачки. Офіційно свої стосунки з боксером Мадонна не підтверджувала, але з фото все гранично ясно. Крім допомоги в спорті, Джош керує тренажерним залом Bredwinners на Мангеттені.

Перед цим вона зустрічалася з 23-річним манекенником Ендрю Дарнеллом.