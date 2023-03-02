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Мадонна закрутила роман с 29-летним боксером Джошем Поппером

2 марта 2023, 10:37
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Мадонна
Источник: Depositphotos

Эпатажная американская 64-летняя певица Мадонна закрутила новый роман. После разрыва с 23-летним манекенщиком Эндрю Дарнеллом, избранником исполнительницы стал 29-летний боксер Джош Поппер.

По словам инсайдеров, он является спортивным коучем детей Мадонны и руководит тренажерным залом Bredwinners на Манхэттене.

Артистка публиковала в своем Instagram снимки с Джошем в конце февраля, сделаны они были в спортзале. На них она нежно прижималась к плечу Поппера, однако позже почистила свою соцсеть, поэтому сейчас этих кадров там нет.

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В аккаунте спортсмена снимки со звездой есть.

Официально свои отношения с боксером Мадонна не подтверждала.

Известно, что он не только является спортсменом, но также пробует себя и на телевидении. Джош появился в последнем сезоне сериала Летний дом.

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Источник
Daily Mail
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