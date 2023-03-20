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Мадонна показала 5 правил, по которым воспитывает своих детей

20 марта 2023, 15:11
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Мадонна показала 5 правил, по которым воспитывает своих детей

64-летняя певица Мадонна рассказала о правилах, которых должны придерживаться ее шестеро детей. Набором требований поведения в своем жилище артистка поделилась в Instagram.

Всего в доме певицы 5 принципов: улыбаться, быть счастливым, слушать остальных, говорить добрые вещи и радоваться тому, что у тебя есть.

Мадонна

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Все эти правила Мадонна написала на табличке, с которой позирует на камеру. Скорее всего, табличка висит на стене дома певицы.

Примечательно, что из 6 детей только двое родных для звезды. Это 26-летняя дочь Лурдес Леон от Карлоса Леоне и 22-летний Рокко Риччи от кинорежиссера Гая Риччи.

Знаменитость также усыновила Дэвида Банду, а также трех девочек — Мерси Джеймс, Стеллу и Эстер Чикконе.

Впрочем, в семье артистки пополнение — Мадонна встречается с 29-летним боксером. Это Джош Поппер, который является  спортивным коучем детей певицы. Официально свои отношения с боксером Мадонна не подтверждала, но по фото все предельно ясно. Помимо помощи в спорте, Джош руководит тренажерным залом Bredwinners на Манхэттене.

Перед этим она встречалась с 23-летним манекенщиком Эндрю Дарнеллом.

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