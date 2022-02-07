Украинская певица Надя Дорофеева рассказала, чего боится в отношениях.

Артистка опубликовала фото в Instagram, на котором предстала в откровенном наряде — черном топе и длинных перчатках. Под публикацией исполнительница порассуждала о теме, которая ее волнует.

— Любить — страшно. Мы сильно боимся быть отвергнутыми. Мы гордые. Мы боимся показаться слабыми. Но все-таки, если мы решаемся сделать шаг, если перебарываем этот страх, то впереди нас может ждать настоящее чудо. И вот он, этот главный момент смелости. Можно ничего не делать и жить как раньше, ведь так очень комфортно и хорошо, а можно рискнуть, — отметила Дорофеева.

Надя подчеркнула, что часто стесняется говорить о своих чувствах, поскольку думает, что это неуместно или тем самым она покажет свою слабость.

— Внутри я ощущаю много любви, а вот сказать о ней могу в лицо наверно только в какие-то супер эмоциональные моменты ну или после бокальчика, — призналась артистка.

Также она сказала, что для этого нужна смелось, а быть смелым — значит быть честным, прежде всего, с самим собой. И если хочется сказать о любви, то необходимо решиться и попробовать.

— А разве сила не в том, чтобы позволять себе хоть иногда быть слабыми? Разве сила не в том, чтоб быть искренними и разными, пусть не всегда уверенными в себе? — поинтересовалась Дорофеева.

В конце января Надя Дорофеева сделала новую татуировку. Певица сделала надпись на подколенной ямке raznotsvetnaya (разноцветная), и намекнула, что это название ее новой песни, которую скоро услышат все.