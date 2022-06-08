Кінокомпанія Warner Bros. випустила перший трейлер фільму Чорний Адам. Головну роль супергероя зіграє Двейн Джонсон.

Фільм заснований на оригінальному коміксі DC, і розповість історію про єгиптянина, який прожив усе своє життя рабом. Після загибелі він зміг воскреснути завдяки синові, який пожертвував своє життя. Воскреслий Адам отримав силу богів, і після 5 тис. років ув’язнення зміг звільнитися.

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Warner Bros. підібрали серйозний акторський склад – до Джонсона приєднається Пірс Броснан, Ной Сентінео, Елдіс Годж. Режисером виступив Жауме Кольєт-Серра, який зняв хорор Дитя пітьми та трилер Повітряний маршал.

Примітно, що Двейн мав зіграти Чорного Адама ще у 2019 році у картині Шазам, але тоді продюсери вирішили, що виділять для персонажа окремий фільм. Дату релізу переносили наскільки – спочатку прем’єра була запланована на грудень 2021 року, після чого на кінець липня 2021 року. Але цьому завадили Covid-обмеження, через які знімання почалися лише у квітні минулого року.

Вихід картини запланований на осінь – Чорний Адам покажуть у кінотеатрах вже 21 жовтня.

Восени на екранах з’явиться ще один очікуваний фільм – йдеться про Піноккіо. Картина дозволить поглянути на казку під іншою перспективою – режисером картини виступив легендарний Роберт Земекіс, який зняв Фореста Гампа й Назад у майбутнє.