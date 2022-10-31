Американський актор Сильвестр Сталлоне пояснив, чому передумав розлучатися з дружиною, моделлю Дженніфер Флавін.

За його словами, він зробив висновки після примирення і виніс деякі уроки. Так, Сталлоне зрозумів, найцінніше, що у нього є – сім’я.

– Скажімо так, це був дуже важкий час. Прокинулося усвідомлення того, що найцінніше, — любов до моєї сім’ї. Це важливіше за мою роботу, і це був важкий урок, – зазначив актор.

Також він зізнався, що деякий час був зосереджений більше на кар’єрі, ніж на власних дітях, про що шкодує.

Зараз дивляться

– Я не приділяв їм належної уваги, коли вони росли. Я був дуже зосереджений на кар’єрі, і зараз я кажу: – Гаразд, у мене вже не так багато часу, і я хочу почати запитувати їх про їхнє життя. Я запитую, як пройшов їхній день… Одного разу донька сказала: – Я просто думала про тебе. Боже мій. Я ніколи в житті такого не чув, – розповів актор.

В кінці серпня стало відомо, що Сильвестр Сталлоне розійшовся з дружиною після 25 років шлюбу. На розлучення подала 54-річна Флавін, звинувативши 76-річного актора в махінаціях з активами сімейного фонду.

У вересні подружжю вдалося помиритися і вони скасували розлучення.

Сильвестр Сталлоне і Дженніфер Флавін одружилися в 1997 році. У пари в шлюбі народилося три доньки.

Варто зазначити, що у актора є діти від попереднього шлюбу з акторкою Сашею Зак – два сини.