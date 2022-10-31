Американский актер Сильвестр Сталлоне объяснил, почему передумал разводиться с женой, моделью Дженнифер Флавин.

По его словам, он сделал выводи после примирения и вынес некоторые уроки. Так, Сталлоне понял, самое ценное, что у него есть — семья.

— Скажем так, это было очень тяжелое время. Проснулось осознание того, что самое ценное, — любовь к моей семье. Это важнее моей работы, и это был тяжелый урок, — отметил актер.

Также он признался, что некоторое время был сосредоточен больше на карьере, нежели на собственных детях, о чем сожалеет.

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— Я не уделял им должного внимания, когда они росли. Я был очень сосредоточен на карьере, а теперь я говорю: — Хорошо, впереди у меня уже не так много времени, и я хочу начать спрашивать их об их жизни. Я спрашиваю, как прошел их день… Однажды дочь сказала: — Я просто думала о тебе. Боже мой. Я никогда в жизни такого не слышал, — рассказал актер.

В конце августа стало известно, что Сильвестр Сталлоне расстался с женой после 25 лет брака. На развод подала 54-летняя Флавин, обвинив 76-летнего актера в махинациях с активами семейного фонда.

В сентябре супругам удалось помириться и они отменили развод.

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин поженились в 1997 году. У пары в браке родилось три дочери.

Стоит отметить, что у актера есть дети от предыдущего брака с актрисой Сашей Зак — два сына.