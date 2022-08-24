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Через 25 років шлюбу: Сильвестр Сталлоне розійшовся з дружиною

24 Серпня 2022, 20:06
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Через 25 років шлюбу: Сильвестр Сталлоне розійшовся з дружиною
Джерело: Depositphotos

Американський актор Сильвестр Сталлоне розійшовся з дружиною, акторкою Дженніфер Флавін після 25 років шлюбу.

54-річна Флавін подала на розлучення у Флориді в п’ятницю. Вона звинувачує 76-річного актора в махінаціях із активами сімейного фонду.

У документах сказано, що Сильвестр брав участь у навмисній розтраті та виснаженні майна подружжя. Також Дженніфер хоче повернути собі прізвище Флавін.

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Днями Сталлоне перекрив тату з портретом дружини на плечі, набивши поверх собаку. Представник актора тоді сказав, що той просто хотів оновити зображення, проте результати були незадовільними і виправленню не піддавалися.

Сильвестр Сталлоне та Дженніфер Флавін одружилися у 1997 році. У подружжя в шлюбі народилося три доньки.

Варто зазначити, що актор має дітей від попереднього шлюбу з акторкою Сашею Зак. У них два сини.

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Джерело
TMZ
Теги
Розлучення Сільвестр Сталлоне
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