Американський актор Сильвестр Сталлоне розійшовся з дружиною, акторкою Дженніфер Флавін після 25 років шлюбу.

54-річна Флавін подала на розлучення у Флориді в п’ятницю. Вона звинувачує 76-річного актора в махінаціях із активами сімейного фонду.

У документах сказано, що Сильвестр брав участь у навмисній розтраті та виснаженні майна подружжя. Також Дженніфер хоче повернути собі прізвище Флавін.

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Днями Сталлоне перекрив тату з портретом дружини на плечі, набивши поверх собаку. Представник актора тоді сказав, що той просто хотів оновити зображення, проте результати були незадовільними і виправленню не піддавалися.

Сильвестр Сталлоне та Дженніфер Флавін одружилися у 1997 році. У подружжя в шлюбі народилося три доньки.

Варто зазначити, що актор має дітей від попереднього шлюбу з акторкою Сашею Зак. У них два сини.