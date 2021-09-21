Помер американський журналіст Річард Баклі, який був чоловіком дизайнера Тома Форда. Йому було 72 роки.

Смерть фешн-журналіста настала з природних причин після тривалої хвороби у неділю, 19 вересня.

– З великою печаллю Том Форд оголошує про смерть свого 72-річного коханого чоловіка Річарда Баклі. Він мирно помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Поруч із ним знаходився Том і їхній син Джек, – йдеться в заяві представників Форда.

Баклі і Том були разом протягом 35 років. Подружжя познайомилося в 1986 році в Нью-Йорку на показі мод. Тоді Річарду було 38 років, а Форду – 35.

У 2014 році пара зв’язала себе узами шлюбу. В 2012 році сурогатна мати народила їм сина, якого вони назвали Олександр Джон Джек Баклі Форд.

Варто зазначити, що подружжя разом пройшло чимало випробувань, головним із яких була онкологія Барклі – рак горла.

Кар’єра Річарда Баклі в якості модного журналіста, розпочалася в New York Magazine в 1979 році. Після цього він працював у Women’s Wear Daily, Vanity Fair, Mirabella і Vogue Hommes International.

У 1999 році його призначили головним редактором Vogue Hommes International.