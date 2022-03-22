Український боксер Василь Ломаченко відмовився від спроби здобути титули Джорджа Камбососа-молодшого у легкій вазі.

Про це повідомив промоутер австралійського боксера Лу ДіБелла у коментарі BoxingScene.

Егіс Клімас, менеджер українського боксера, повідомив, що Ломаченко не покине Україну, на яку напала Росія, для підготовки до бою 5 червня проти Камбососа в Мельбурні.

ДіБелла та Боб Арум, промоутер Ломаченка, минулого місяця домовилися про умови, згідно з якими Ломаченко кине виклик Камбососу. Але після того, як Ломаченко повернувся з Греції та приєднався до територіальної оборони Білгород-Дністровського батальйону, стало незрозуміло, чи відбудеться бій із Камбососом.

– Ми поважаємо рішення Ломи. Ми думаємо, що бій, у якому він бореться, набагато вагоміший і більший, ніж бокс. І наші думки та молитви з ним та його родиною, і з українським народом. Те, через що вони проходять, очевидно, набагато важливіше за будь-який боксерський поєдинок, — сказав ДіБелла.

Раніше Володимир Кличко звернувся до демократичного світу із закликом негайно допомогти зупинити війну в Україні, яку розпочала Російська Федерація збройною агресією.