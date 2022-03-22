Украинский боксер Василий Ломаченко отказался от попытки завоевать титулы Джорджа Камбососа-младшего в легком весе.
Об этом сообщил промоутер австралийского боксера Лу ДиБелла в комментарии BoxingScene.
Эгис Климас, менеджер украинского боксера, сообщил, что Ломаченко не покинет раздираемую войной Украину для подготовки к бою 5 июня против Камбососа в Мельбурне.
ДиБелла и Боб Арум, промоутер Ломаченко, в прошлом месяце договорились об условиях, согласно которым Ломаченко бросит вызов Камбососу. Но после того, как Ломаченко вернулся из Греции и присоединился к территориальной обороне Белгород-Днестровского батальона, стало неясно, состоится ли бой с Камбососом.
— Мы уважаем решение Ломы. Мы думаем, что бой, в котором он сражается, намного значительнее и больше, чем бокс. И наши мысли и молитвы с ним и его семьей, и с украинским народом. То, через что они проходят, очевидно, гораздо важнее любого боксерского поединка, — сказал ДиБелла.