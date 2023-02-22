22 лютого в Москві відбувся концерт пропагандистів на стадіоні Лужники. Одним із учасників шабашу кривавого диктатора Володимира Путіна став співак Олег Газманов, який активно підтримує війну в Україні.

Крім того, що під час свого виступу Олег захотів показати свої спортивні здібності, почавши відтискатися перед глядачами, на сцену він вийшов у пуховику від італійського бренду Prada. Але є одне але – Газманов спробував приховати логотип, заклеївши його, проте невдало, оскільки характерна червона стрічка проступила.

Лого Prada заклеїв скотчем: Газманов виступив на Лужниках у пуховику за $5 тис. / 3 зображення

Очевидно, пропагандист зробив це для того, щоб у інших не виникло запитань – чому він носить одяг недружньої країни і чому замість нього не віддасть перевагу вітчизняному виробнику. Так що тут більше не про любов до батьківщини, а про любов до грошей, імпортних речей і найбільше – показухи.

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Вартість пуховика – майже $5 тис. (183 тис. грн).