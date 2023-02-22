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Лого Prada заклеил скотчем: Газманов выступил на Лужниках в пуховике за $5 тыс.

22 февраля 2023, 19:19
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Лого Prada заклеил скотчем: Газманов выступил на Лужниках в пуховике за $5 тыс.
Источник: Depositphotos

22 февраля в Москве состоялся концерт пропагандистов на стадионе Лужники. Одним из участников шабаша кровавого диктатора Владимира Путина стал певец Олег Газманов, который активно поддерживает войну в Украине.

Помимо того, что во время своего выступления Олег захотел показать свои спортивные способности, начав отжиматься перед зрителями, на сцену он вышел в пуховике от итальянского бренда Prada. Но есть одно но — Газманов попытался скрыть логотип, заклеив его, однако неудачно, поскольку характерная красная лента проступила.

Газманов пуховик
Газманов пуховик
Газманов пуховик
Газманов пуховик
Газманов пуховик
Газманов пуховик
Лого Prada заклеил скотчем: Газманов выступил на Лужниках в пуховике за $5 тыс. / 3 images

Очевидно, пропагандист сделал это для того, чтобы у других не возникло вопросов — почему он носит одежду недружественной страны и почему вместо нее не отдаст предпочтение отечественному производителю. Так что тут скорее не о любви к родине, а о любви к деньгам, импортным вещам и больше всего — показухе.

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Стоит отметить, стоимость пуховика почти $5 тыс. (183 тыс. грн).

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