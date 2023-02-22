22 февраля в Москве состоялся концерт пропагандистов на стадионе Лужники. Одним из участников шабаша кровавого диктатора Владимира Путина стал певец Олег Газманов, который активно поддерживает войну в Украине.

Помимо того, что во время своего выступления Олег захотел показать свои спортивные способности, начав отжиматься перед зрителями, на сцену он вышел в пуховике от итальянского бренда Prada. Но есть одно но — Газманов попытался скрыть логотип, заклеив его, однако неудачно, поскольку характерная красная лента проступила.

Лого Prada заклеил скотчем: Газманов выступил на Лужниках в пуховике за $5 тыс. / 3 images

Очевидно, пропагандист сделал это для того, чтобы у других не возникло вопросов — почему он носит одежду недружественной страны и почему вместо нее не отдаст предпочтение отечественному производителю. Так что тут скорее не о любви к родине, а о любви к деньгам, импортным вещам и больше всего — показухе.

Сейчас смотрят

Стоит отметить, стоимость пуховика почти $5 тыс. (183 тыс. грн).