Сделаю завтра, отложу на потом, сегодня не хочу тратить на это время. Знакомо? Все мы люди, у которых есть определенных дела, связаны с домом, работой или чем-либо другим. Строим планы, но иногда откладываем их на неопределенный период, а потому они могут слишком накопиться.
Конечно, это можно описать как лень, однако если у вас есть склонность постоянно откладывать важные дела на завтра и отвлекаться на не совсем нужные вещи, то это имеет свой психологический термин — прокрастинация. Является он не слишком положительной, поскольку может привести к жизненным проблемам в определенных сферах, например, на работе.
У каждого из нас есть профессия, требующая каких-либо усилий. Например, у артистов плотный график и еще множество разных задач, а кроме того нужно побыть и с семьей. Так, звезды украинского шоу-бизнеса эксклюзивно рассказали Фактам ICTV, как они борются с прокрастинацией, не откладывают дела на потом и поделились секретом продуктивности.
Певица Надя Дорофеева признается, пока не сделает запланированные дела на день, спать не ляжет. Говорит, она не из тех людей, которые собирают чемодан для поездок утром, а делает все заранее, чтобы потом не нервничать.
— Поскольку поездки обычно у меня связаны с концертами, не дай Бог, вовремя не собраться, чтобы потом нервничать. Прокрастинация — это тоже привычка, а у меня нет привычки что-то оттягивать до последнего, откладывать на потом. Это в первую очередь мой способ уберечь свои нервы. Поэтому прокрастинация и я — разные миры, — делится исполнительница.
Добавляет, секрет продуктивности — в тайм-менеджменте. Надя постоянно делает заметки со списком того, что ей нужно сделать, а последний месяц и вовсе планирует свой каждый день.
— Если я этого не сделала, день можно просто вычеркивать. Есть у меня такая любимая фраза: Чем меньше у тебя времени, тем на самом деле больше у тебя времени. Это со мной работает. Потому что когда ты знаешь, что можешь позволить себе выспаться, а потом что-то запланировать, скорее всего ничего не сделаешь, — отметила Дорофеева.
Певец Yaktak, настоящее имя которого Ярослав Карпук, говорит, что когда начинает искать какие-либо отмазки что-то не делать, то просто задается вопросом: Для чего он все делает и какая его цель?
— Тогда мотивация приходит сама. Учусь планировать, вырабатываю привычку быть продуктивным здесь и сейчас, а не откладывать все дела на понедельник, — отметил исполнитель.
Певица Алина Паш считает же, что иногда прокрастинация — это очень полезное дело, которое может расставить на места определенные вещи. Но иногда она затягивает в глубины и забирает много времени.
— Я бы все же советовала не прокрастинировать, а медитировать! Ведь в том пространстве, которое человек создает для медитаций внутри себя, можно найти гораздо больше ответов и прекрасных идей. Поэтому, как я справляюсь: медитации, дыхание, хорошая музыка, своевременный сон, — подчеркнула артистка.
Исполнительница Navka, настоящее имя которой Марина Тимофийчук, отмечает, что ее секрет продуктивности — в окружающих людях, а возле нее всегда энергичные, неравнодушные и ответственные за свое будущее.
Артистка поделилась наблюдениями, что с началом войны больше людей стали более действенными, чем до войны. Теперь каждый понимает, что завтра может не быть или не быть таких возможностей, которые ты имеешь в этот момент.
— Когда я делаю музыку, когда я выступаю, я вижу, как это влияет на слушателей. Я вижу, что их сердца открываются, они начинают больше помогать Украине. И я понимаю, что также на мне, как и на каждом украинце, ответственность за то, как быстро Украина выиграет… Мой секрет такой — я придумываю себе дедлайны, тогда мозг начинает быть собранным и продуктивным, — поделилась Navka.
Солист группы Adam, песню которых Повільно мало кто не слышал, Миша Клименко, не скрывает того, что является ленивым человеком, однако возможности им быть у него нет.
— У меня двое детей, которые не дают развиваться прокрастинации, поскольку хотят есть, новую одежду и все остальное. Поэтому лениться не получается, хотя иногда хотелось бы просто полежать, — смеясь говорит Миша.
Иногда перед сном на бумаге пишет себе основные цели на следующий день, разбивая на меньшие задачи музыкант Позитив (настоящее имя — Алексей Завгородний).
Отмечает, заставляет себя просыпаться утром, чтобы поскорее сделать всю рутину.
— Готовлю завтрак, принимаю душ, мысленно планирую свой день. Главное — не брать сразу телефон в руки, поскольку в настоящее время социальные сети и новости могут максимально отвлечь тебя от основных дел и планов. Надо понимать, что новости — это прошлое, и там ты ничего не изменишь, а тебе надо творить будущее для себя и людей вокруг тебя, — делится Алексей.
Добавляет, что напоминает себе о главных целях дня и старается концентрироваться на них в первую очередь. Очень способствуют этому люди рядом, которые тебе могут помочь это сделать, главное их правильно об этом попросить.
— Если нет настроения, надо пытаться в себе найти мотивацию, представить, как будешь собой доволен, когда осуществишь все, что задумал, — поделился лайфхаком Позитив.
Певица Yaromiya уверенна, каждый человек сталкивался с нежеланием что-то делать, и на это влияют различные факторы — эмоции, быт, условия жизни, работа, семья и другое.
— Я всегда для себя ставлю много целей и выполняю их по мере своих возможностей. Активный образ жизни не оставляет времени на размышления и мысли о том, чтобы жалеть себя и создавать для себя такие условия, которые дают источник лени. Откладывая дела на завтра, можно прийти к невозможности их организовывать. Нужно получать удовольствие от тех дел, которые приносят позитив для тела и души, — сказала исполнительница.