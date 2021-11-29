Американская актриса Линдси Лохан объявила о помолвке со своим возлюбленным Бадером Шаммасом.

Актриса в Instagram опубликовала серию снимков со своим избранником. На снимках можно рассмотреть кольцо с крупным бриллиантом на левой руке.

— Моя любовь, моя жизнь, моя семья, мое будущее, — написала Линдси Лохан.

Что известно о Бадере Шаммасе

Байер не публичный человек, далекий от шоу-бизнеса, поэтому и информации о нем в сети не так много.

Он учился в Университете Тампы и Университете Южной Флориды, где изучал машиностроение и финансы. В профиле Бадера на LinkedIn говориться, что он три года уже работает в подразделении международного управления капиталом Credit Suisse в Дубае в качестве помощника вице-президента. До этого он работал в сфере управления капиталом в ОАЭ и Кувейте.

По предварительным данным, Линдси встречается с Бадере с начала 2020 года. До этого пара свои отношения не афишировала. Однако Лохан последнее время часто посещала ОАЭ.

— Он надежный парень. Он не актер, он не работает в индустрии развлечений, он управляет фондами богатых людей в банке Credit Suisse, — рассказал инсайдер таблоиду The Sun.

Что известно о личной жизни Линдси Лохан

Ранее Линдси не была замужем, однако у нее были романы как с женщинами, так и с мужчинами. Она встречалась с актером Уилмером Вальдеррамой, наследником Hard Rock Cafe Гарри Мортоном, диджеем Самантой Ронсон.

В 2016 году ее женихом был российский миллионер из Лондона Егор Тарабасов. Однако их отношения обернулись скандалом, так как актриса обвинила миллионера в жестоком обращении. Тарабасов, со своей стороны, обвинил Лохан в краже крупной суммы.

Кроме того, для Лохан стала целым испытанием ее нарко- и алкозависимость. Из-за этого сильно пострадало здоровье актрисы и ее карьера.

Однако 2021 год для нее стал более чем успешным. В мае стало известно, что Лохан получит главную роль в рождественской романтической комедии Netflix.