Американська акторка Ліндсі Лохан показала, який вигляд має через кілька тижнів після пологів. Зірка досить швидко відновилася, показавши шанувальникам в Instagram своє селфі в дзеркалі.

– Я так пишаюся тим, що це тіло змогло досягти за ці місяці вагітності та відновлення. Народження дитини – найбільше щастя у світі! – заявила Ліндсі.

Судячи зі слів артистки, їй подобається бути мамою, і вона вже пристосувалася до нової ролі.

Для знімка Лохан знялася без макіяжу у світло-блакитній обтислій майці та сірих шортах із високою талією.

Нагадаємо, що 37-річна актриса вперше народила 17 липня, хлопчика назвала Луай. Радісну новину вона розділила зі своїм чоловіком – фінансистом Бадером Шаммасом.

Ім’я для малюка має арабське коріння і перекладається як щит. Наразі сім’я думає про подальше життя в Дубаї – там безпечно та дуже хороші школи.

І в родинах українських знаменитостей не обходиться без поповнень – нещодавно сім’я Тімура Мірошниченка забрала свого названого сина додому. Шоумен зізнався, що це новий розділ його життя та близьких. Пара дуже довго до цього йшла, досягнувши бажаного.