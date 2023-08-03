Линдси Лохан показала свое тело после родов: Снова в форме

Американская актриса Линдси Лохан показала, как выглядит спустя несколько недель после родов. Звезда довольно быстро восстановилась, показав поклонникам в Instagram свое селфи в зеркале.

— Я так горжусь тем, что это тело смогло достичь за эти месяцы беременности и восстановления. Рождение ребенка — самое большое счастье в мире! — заявила Линдси.

Судя по словам артистки, ей нравится быть мамой, и она уже приспособилась к новой роли.

Для снимка Лохан снялась без макияжа в светло-голубой облегающей майке и серых шортах с высокой талией.

Напомним, что 37-летняя актриса впервые родила 17 июля, мальчика назвала Луай. Радостную новость она разделила со своим мужем — финансистом Бадером Шаммасом.

Имя для малыша имеет арабские корни и переводится как щит. Сейчас семья думает о дальнейшей жизни в Дубае — там безопасно и очень хорошие школы.

И в семьях украинских знаменитостей не обходится без пополнений — недавно семья Тимура Мирошниченко забрала своего приемного сына домой. Шоумен признался, что это новая глава его жизни и близких. Пара очень долго к этому шла, и достигла желаемого.