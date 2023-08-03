Линдси Лохан показала свое тело после родов: Снова в форме

Американская актриса Линдси Лохан показала, как выглядит спустя несколько недель после родов. Звезда довольно быстро восстановилась, показав поклонникам в Instagram свое селфи в зеркале.
— Я так горжусь тем, что это тело смогло достичь за эти месяцы беременности и восстановления. Рождение ребенка — самое большое счастье в мире! — заявила Линдси.
Судя по словам артистки, ей нравится быть мамой, и она уже приспособилась к новой роли.
Для снимка Лохан снялась без макияжа в светло-голубой облегающей майке и серых шортах с высокой талией.
Напомним, что 37-летняя актриса впервые родила 17 июля, мальчика назвала Луай. Радостную новость она разделила со своим мужем — финансистом Бадером Шаммасом.
Имя для малыша имеет арабские корни и переводится как щит. Сейчас семья думает о дальнейшей жизни в Дубае — там безопасно и очень хорошие школы.
И в семьях украинских знаменитостей не обходится без пополнений — недавно семья Тимура Мирошниченко забрала своего приемного сына домой. Шоумен признался, что это новая глава его жизни и близких. Пара очень долго к этому шла, и достигла желаемого.