Українська телеведуча Лілія Ребрик вагітна третьою дитиною.

Радісною новиною вона поділилася на особистій сторінці в Instagram. Ребрик оприлюднила серію фото зі своїм чоловіком, танцівником Андрієм Диким, а також доньками Діаною та Поліною.

На світлинах телеведуча продемонструвала свій округлий животик.

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– Жити життя. Любити життя. Носити під серцем – життя. Нове життя! – підписала знімки Ребрик.

Під постом Лілію Ребрик привітали шанувальники та знаменитості. Зокрема, Ольга Сумська, Ілона Гвоздьова, Наталка Денисенко, Анастасія Цимбалару, Ірина Монатік та інші.

Зазначимо, що Лілія Ребрик перебуває у шлюбі з Андрієм Диким з 2011 року.

Подружжя виховує двох доньок: Діану, яка народилася 2012 року, та Поліну, 2018 року народження.

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Фото: Лілія Ребрик