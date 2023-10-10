Украинская телеведущая Лилия Ребрик беременна третьим ребенком.
Радостной новостью она поделилась на личной странице в Instagram. Ребрик обнародовала серию фото со своим мужем, танцовщиком Андреем Диким, а также дочерьми Дианой и Полиной.
На фотографиях телеведущая продемонстрировала свой округлый животик.
— Жить жизнью. Любить жизнь. Носить под сердцем — жизнь. Новая жизнь! — подписала снимки Ребрик.
Под постом Лилию Ребрик поздравили поклонники и знаменитости. В частности, Ольга Сумская, Илона Гвоздева, Наталка Денисенко, Анастасия Цимбалару, Ирина Монатик и другие.
Отметим, что Лилия Ребрик состоит в браке с Андреем Диким с 2011 года.
Супруги воспитывают двух дочерей: Диану, которая родилась в 2012 году, и Полину, 2018 года рождения.
Фото: Лилия Ребрик