Украинская телеведущая Лилия Ребрик беременна третьим ребенком.

Радостной новостью она поделилась на личной странице в Instagram. Ребрик обнародовала серию фото со своим мужем, танцовщиком Андреем Диким, а также дочерьми Дианой и Полиной.

На фотографиях телеведущая продемонстрировала свой округлый животик.

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— Жить жизнью. Любить жизнь. Носить под сердцем — жизнь. Новая жизнь! — подписала снимки Ребрик.

Под постом Лилию Ребрик поздравили поклонники и знаменитости. В частности, Ольга Сумская, Илона Гвоздева, Наталка Денисенко, Анастасия Цимбалару, Ирина Монатик и другие.

Отметим, что Лилия Ребрик состоит в браке с Андреем Диким с 2011 года.

Супруги воспитывают двух дочерей: Диану, которая родилась в 2012 году, и Полину, 2018 года рождения.

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Фото: Лилия Ребрик