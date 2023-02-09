Где сейчас певец Олег Винник, почему он не появляется в публичном пространстве и не ведет творческую деятельность, а также помогает ли артист Украине в полномасштабной войне с РФ, рассказала глава официального фан-клуба исполнителя Валерия Барон.

Она подтвердила то, что артист сейчас в Берлине на лечении. Там он живет, занимается волонтерством и даже готовит новые песни для своих поклонников. Об этом она рассказала в интервью Зірковому.

— Он является гражданином Украины, который очень волнуется и у него болит то, что у нас здесь происходит. Его состояние здоровья не очень позволяет быть в публичном пространстве. Но он продолжает работать в студии… Очень страдает без сцены сейчас, но так сложились обстоятельства из-за здоровья, что стоять на сцене пока что он не может, — отметила Барон.

Артист создал благотворительный фонд Волчица, а потому занимается не только здоровьем и творчеством, но и помогает нашим защитникам всем, чем может.

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Сначала Олег покупал автомобили для ВСУ, а теперь и другую военную амуницию.

Валерия уверенна, Винник вернется на сцену, но когда это будет — неизвестно, поскольку все зависит от состояния здоровья.

— Как только он будет чувствовать, что он энергетически может обратиться к людям и у него есть силы. Это должен быть тот Олег Анатольевич, которого мы привыкли чувствовать: с его улыбкой, любовью. А для этого должно быть соответствующее энергетическое состояние. А чтобы это энергетическое состояние было, должно быть соответствующее состояние здоровья, — подчеркнула глава фан-клуба Винника.

О том, что у Олега Винника проблемы со здоровьем, ранее говорил его близкий друг — настоятель храма Иверской иконы Божией Матери протоиерей Виталий Трач. Он рассказал, что артист хотел попасть к нему на причастие, однако из-за расстояния, войны и занятости — это невозможно.