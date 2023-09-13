Дружина ведучого Тімура Мірошниченка, адвокатка Інна розповіла про рідкісну ваду їхнього прийомного сина, з якою він народився.

Вона поділилася, що читала багато літератури щодо гастрошизису (вроджений дефект передньої черевної стінки) і зрозуміла, що більшість лікарів, з якими вони контактували, не обізнані про особливості цієї вади.

– Зустрічається це вкрай рідко. Один випадок на 10-30 тис. вагітностей. Зрозуміла, чому всі відмовилися від нього. Напевно, теж не розбиралися. Це лише ми такі: – Дитина є? Беремо. Потім будемо розбиратися, – сказала Інна.

Зараз дивляться

Вона припустила, що лікарі, які рятували Марселя, з високою ймовірністю теж зустрічали таку ваду тільки в науковій літературі. Але зробили все якнайкраще і безплатно – незважаючи на дороговартісні реанімаційні заходи.

– Хочу знайти всіх лікарів, медбратів, медсестер, увесь персонал, якому ми завдячуємо життям сина, і обійняти міцно-міцно, – наголосила Мірошниченко.

До слова, раніше Мірошниченки розповідали про проблеми зі здоров’ям сина. Тоді вони сказали, що у хлопчика безліч діагнозів – викривлена грудна клітка, травми мозку, відставання в розвитку.

Фото: Інна Мірошниченко