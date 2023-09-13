Жена ведущего Тимура Мирошниченко, адвокат Инна рассказала о редком пороке их приемного сына, с которым он родился.

Она поделилась, что читала много литературы относительно гастрошизиса (врожденный дефект передней брюшной стенки) и поняла, что большинство врачей, с которыми они контактировали, не осведомлены об особенностях этого порока.

— Встречается это крайне редко. Один случай на 10-30 тыс. беременностей. Поняла, почему все отказались от него. Наверное, тоже не разбирались. Это лишь мы такие: — Ребенок есть? Берем. Потом будем разбираться, — сказала Инна.

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Она предположила, что врачи, которые спасали Марселя, с высокой вероятностью тоже встречали такой порок только в научной литературе. Но сделали все как можно лучше и бесплатно — несмотря на дорогостоящие реанимационные мероприятия.

— Хочу найти всех врачей, медбратьев, медсестер, весь персонал, которому мы обязаны жизнью сына, и обнять крепко-крепко, — подчеркнула Мирошниченко.

К слову, ранее Мирошниченки рассказывали о проблемах со здоровьем сына. Тогда они сказали, что у мальчика множество диагнозов — искривленная грудная клетка, травмы мозга, отставание в развитии.

Фото: Инна Мирошниченко